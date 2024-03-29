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İzmir Halk Eğitim Merkezleri Gazze'ye Yardım Taşıyor

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İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyerlerin, Gazze'deki kadın ve çocuklar için hazırladığı oyuncak, battaniye ve kışlık giysileri taşıyan tır, Mersin Limanı'na hareket etti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen yardım kampanyası kapsamında usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve giysiler, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde toplandı.

Yardım tırı, dualarla Mersin Limanı'na uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Filistinlilerin yaşadığı acıyı hafifletmek adına ellerinden geldiğince Gazze'ye yardıma devam edeceklerini belirtti.

Gazzeli Müslümanların yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Yahşi, Türkiye'nin yeni yüzyılında da gönül coğrafyası içinde barıştan, huzurdan ve istikrardan yana tavır ortaya koymaya çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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