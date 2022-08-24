İzmir gündem haberi: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor Güncel Haberler İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Kiraz ilçesinde bir bahçede 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde bir bahçede 25 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde yaşayan Ş.K'nin bahçesinde arama yaptı. Havadan dron desteğiyle yürütülen aramalarda meyve ağaçlarının arasında 25 kök Hint keneviri ele geçirildi, Ş.K. adlı kişi gözaltına alındı. Zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Turgay Konuralp Hisarcık Kiraz İzmir Güncel Haberler

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