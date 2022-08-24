Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberi: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

Güncel Haberler

İzmir gündem haberi: Kiraz'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor

İzmir bölgesinden gelen habere göre İzmir'in Kiraz ilçesinde bir bahçede 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde bir bahçede 25 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz ilçesinde yaşayan Ş.K'nin bahçesinde arama yaptı.

Havadan dron desteğiyle yürütülen aramalarda meyve ağaçlarının arasında 25 kök Hint keneviri ele geçirildi, Ş.K. adlı kişi gözaltına alındı.

Zanlı, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

Hisarcık Kiraz İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title