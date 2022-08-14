ARANAN HÜKÜMLÜ, DRONLU UYGULAMADA YAKALANDI

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın (48), 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Müdürlüğü ve trafik ekiplerince dün dron destekli 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı. Ekipler, Yeni Girne Caddesi'nde bir sürücünün kural ihlali yaptığını fark edip, aracı durdurdu. GBT sorgusu yapılan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın 'ruhsatsız silah taşıma', 'hakaret', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Çanakçı'nın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesilirken, bir araç da trafikten menedildi. (DHA)