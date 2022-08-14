Haber : ARANAN HÜKÜMLÜ, DRONLU UYGULAMADA YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARANAN HÜKÜMLÜ, DRONLU UYGULAMADA YAKALANDI

 - Güncelleme:

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın (48), 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde dron destekli trafik uygulaması sırasında durdurulan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın (48), 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka İlçe Müdürlüğü ve trafik ekiplerince dün dron destekli 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yapıldı. Ekipler, Yeni Girne Caddesi'nde bir sürücünün kural ihlali yaptığını fark edip, aracı durdurdu. GBT sorgusu yapılan aracın sürücüsü Ali Engin Çanakçı'nın 'ruhsatsız silah taşıma', 'hakaret', 'yaralama' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Çanakçı'nın, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan denetimlerde 35 sürücüye toplam 15 bin 200 lira para cezası kesilirken, bir araç da trafikten menedildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karşıyaka Ali Engin Çanakçı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title