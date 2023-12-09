İzmir'deki Otellerde Yılbaşı Tatili Rezervasyonları Hızla Doluyor

İZMİR'de hafta sonuyla birleşince 3 güne çıkan yılbaşı tatili öncesinde İzmir'deki otellerde rezarvasyon doluluk oranı yüzde 70'i aştı. SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, "Rezervasyon oranlarının 20 Aralık'tan sonra yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Rezervasyon yaptıracak olanlar gecikmesin" derken, Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok ise yılbaşına Çeşme ve Alaçatı'da girmeyi planlayanların daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Yeni yıla girmeye sayılı günler kalırken, tatil hazırlıkları da başladı. Yılbaşının 3 günlük tatil fırsatı sunması nedeniyle, bu yıl yeni yıl tatili için tercih edilen yerlerden biri İzmir oldu. Yılbaşı tatili, 29 Aralık cuma günü mesai bitiminden itibaren başlıyor. Bazı oteller bu kapsamda zengin menüler ve yılbaşı galaları hazırladı. Otellerde rezervasyonlar yüzde 70'i aştı. SKAL İzmir Başkanı Güner Güney, "Rezervasyon oranlarının 20 Aralık'tan sonra yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Rezervasyon yaptıracak olanlar gecikmesin" dedi. Otellerin doluluk oranlarının günden güne arttığını belirten Güney, "İzmir'deki otellerin yılbaşı için her bütçeye uygun programlar açıklıyor. 2 bin TL'den başlayıp 10 bin TL'ye varan programlar var. Yılbaşı sonrasında İzmir'de ocak ve şubat aylarında da otellerdeki yoğunluğun devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

'YILBAŞINDA EN ÇOK İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL'DAN TALEP VAR'

İzmir'in ilçelerinde otel rezervasyonlarında doluluk oranlarının gün geçtikçe arttığını belirten Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Necat Çelikok ise yılbaşına Çeşme ve Alaçatı'da girmeyi planlayanların daha hızlı hareket edip, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Alaçatı'daki bazı otellerin rezervasyonlarının 10 gün önceden dolduğunu söyleyen Çelikok, "Alaçatı'da ve Çeşme'de yılbaşında doluluk oranı yüzde 90'nı geçer. Ağırlıklı olarak İzmir, Ankara ve İstanbul gibi üç büyük ilden rezervasyonlar geliyor. Genel olarak 3 günlük tatil hazırlıkları gözlemledim. Ayrıca her bütçeye de uygun tatil seçenekleri de bulunması rezervasyonların artmasında etkili" diye konuştu.