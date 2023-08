İzmir'deki konsolosluk saldırısında panik anları kameralarda

İzmir'deki konsolosluk saldırganı tutuklandı

İZMİR - İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğuna silahlı saldırı düzenleyen Zafer Ö., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Silahlı saldırı sonrası, konsolosluğun yakınındaki bir kafede yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 12.45 sıralarında meydana gelen olayda, Zafer Ö. isimli şüpheli, İsveç Fahri Konsolosluğuna gelerek E.T. adlı kadına tabanca ile ateş açtı. E.T. ağır yaralanırken, konsoloslukta büyük bir panik yaşandı. E.T., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Zafer Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

E.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Zafer Ö., adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Zafer Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İsveç Fahri Konsolosluğunda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırganın, E.T. isimli kadına yönelik silahlı saldırısının ardından konsolosluğun yakınında bulunan bir kafede yaşanan panik anları görüntülere yansıdı.