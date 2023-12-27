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İzmir'de Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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İzmir'in Konak ilçesinde polis baskınını fark eden uyuşturucu satıcısı S.A., esrar maddesini sobada imha etmeye çalışırken yakalanıp gözaltına alındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, polis baskınını fark eden uyuşturucu satıcısı S.A., esrar maddesini sobada imha etmeye çalışırken yakalanıp, gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir kahvehanede uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, kahvehaneye baskın yaptı. Polisi fark eden S.A. isimli şüpheli, 254,33 gram esrar maddesini sobaya atarak imha etmeye çalıştı. S.A.'nın uyuşturucu maddeleri sobaya attığını gören polis, yaptığı müdahale ile uyuşturucu maddeleri sobadan çıkardı. Gözaltına alınan S.A., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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