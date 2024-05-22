Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi? Sorusu, havaların ısınması ve bu süre zarfında okulların kapanmasına kalan gün sayısı araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini dört gözle beklerken, resmi takvime göre bu tarih belirlenmiş oldu. Peki, Yarın okullar tatil mi? 23 Mayıs Perşembe günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Mayıs Perşembe günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Buna göre 23 Mayıs Perşembe günü okullar tatil değildir ve olağan şekilde işleyişine devam edecektir.

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN VAR?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı 14 Haziran tarihinde sonlanacak. Bugün 22 Mayıs olması nedeniyle okulların kapanması 23 gün vardır. Buna göre 23 gün sonra okullar kapanacaktır. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.