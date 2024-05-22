Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim?

Philips boykot mu? Sorusu, gündemdeki olaylar nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Şirket, Karl Marx'ın anne tarafından kuzeni olan Gerard Philips tarafından, 1891'de Hollanda'nın Eindhoven şehrinde kuruldu. Peki, Philips boykot mu? Philips İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Philips Türk malı mı, sahibi kim?

PHİLİPS BOYKOT MU?

Hollanda merkezli, dünyanın en büyük elektronik şirketlerinden olan Philips'in, İsrail meselesine dair bir açıklaması bulunmamaktadır. Bu durum, şirketin boykot listesine alınmamasına rağmen, hissedarlarının incelenmesi sonucunda Philips markasının sakıncalı olarak değerlendirilmesine neden olmuştur.

Philips'in %15 hissedarı olan Exor N.V, %8 hissedarı Blackrock ve diğer büyük hissedarlardan Bank of America, markayı tartışmalı bir konuma getirmektedir. Exor N.V'nin sahibi Agnelli ailesinin üyesi Andrea Agnelli'nin eski İsrail başkanı Isaac Herzog'la yakın ilişkisi ve diğer hissedarların İsrail'e olan açık destekleri, bu değerlendirmede önemli rol oynamaktadır. Fakat Philips boykot listesinde yer almamaktadır.