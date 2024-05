Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir?

Survivor All Star ne zaman bitecek? Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 ne zaman final yapılacağı merak ediliyor. Survivor büyük ödülü ve Survivor şampiyonuna ne ödül verileceği gündeme geliyor. Survivor final tarihi ne zaman? Survivor All Star ne zaman bitecek, şampiyonluk ödülü nedir? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Survivor'un heyecanla beklenen final tarihi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl finali 13 Haziran'da Kuruçeşme Açıkhava'da gerçekleşmişti. Bu yıl da benzer bir tarihte final gecesinin düzenlenmesi beklenmekte.

SURVİVOR BÜYÜK ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor All Star'da bu sene de şampiyonun ödülünün ne olacağı belirsizliğini koruyor. Ancak geçtiğimiz yılın şampiyonuna 500 bin TL ödül verilmişti. Bu yılın ödül miktarı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora