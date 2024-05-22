Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu?

Bursa'da 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulun 43 yaşındaki Ahmet Bayraktar tutuklandı. Polise ifade veren S.Ö, "Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim" dedi. Peki, olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Bursa'da Ahmet Bayraktar sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.

OLAY NEREDE OLDU?