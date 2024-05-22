Karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki kızı taciz etti! Olay ne, nerede oldu?
Bir kişi, karısını annesi olarak tanıtıp 12 yaşındaki bir kızı taciz etti. S.Ö poliste verdiği ifadesinde "Ahmet'in yaşadığı eve gittim. Evinde fotoğrafını gördüğüm kendisinden yaşça büyük olan eşini de bana, 'Annem' diye tanıttı. Sonrasında beni yatak odasına getirip annesinin diye eşinin eşyalarını gösterdi. Sonra da istismarda bulundu. Ahmet'in 23 yaşında olduğunu sanıyordum. Bunların başıma geleceğini bilmiyordum, şikayetçiyim" dedi.
Bursa'da 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulun 43 yaşındaki Ahmet Bayraktar tutuklandı. Polise ifade veren S.Ö, "Ahmet beni evine davet ettiğinde bazı fotoğrafları gördüm. Fotoğraflardaki kişinin annesi olduğunu söyledi. Eşiymiş daha sonra öğrendim" dedi. Peki, olay ne, nerede oldu?
OLAY NE?
Bursa'da Ahmet Bayraktar sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı.
OLAY NEREDE OLDU?
Olay, 30 Ocak'ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Bayraktar (43), sosyal medyadan tanışıp evine çağırdığı 12 yaşındaki S.Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Olay, kız çocuğunun boynundaki morluğu gören ablasının şüphelenip şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.