İzmir'de Minibüs Şoförlüğü Yapan Kadın, Meslekte Kadınları Destekliyor

İzmir'de babasının vefatının ardından minibüs şoförlüğüne başlayan ve meslekte 15 yılını dolduran Hatice Korkmaz, daha çok kadını direksiyon başında görmek istiyor.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Korkmaz'ın (44) çocukluk yılları babası Nevres Korkmaz'ın kurucuları arasında olduğu Karşıyaka-Şemikler minibüs hattı durağında geçti.

Babasının 2002'de vefatının ardından Korkmaz, minibüs kullanmaya karar vererek ehliyet aldı. Şoförlük yapan ağabeyi Paşa Ali Korkmaz'ın destek olduğu Korkmaz, 44 minibüsün bulunduğu hattın tek kadın şoförü olarak 2009'da işe başladı.

Direksiyon başında 15 yıl geçiren Korkmaz, şoför camiasının sevilen bir ismi olarak İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nda da bir dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Meslektaşlarının desteğiyle geçen yıl yapılan seçimde durak başkanı seçilen Korkmaz, minibüsüne binen kadın müşterilerini bu mesleğe davet ediyor.

"Bu işin kadını erkeği yok"

Hatice Korkmaz, AA muhabirine, babasının kendisine miras olarak bıraktığı minibüsle geçimini sağladığını, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Toplumun minibüs şoförlüğünü erkek mesleği olarak gördüğünü anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Aslında bu böyle değil. Ben hemcinslerime de sesleniyorum. Ben çok seviyorum. Çok severek onurla, gururla bu işi yapıyorum. Onlara da tavsiye ediyorum. Eşlik etsinler istiyorum. Mesleği daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Bu işin kadını erkeği yok. Herhalde en başta sevmek, benimsemek gerek bir işi. Sevince başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şey yok kadının. Ben istekle, inançla başladım. Kendime güvendim. Yapabilirim dedim ve buraya geldim."

Temizlik ve giyim kuşam kuralları

Korkmaz, durak başkanı seçilmesinde en büyük desteği meslektaşlarının verdiğini, durağı ortak akılla yönettiğini söyledi.

Seçildikten sonra duraklarında temizlikten giyim kuşama kadar bazı düzenlemeler yaptığını belirten Korkmaz, "Erkek meslektaşlarım bana 'Abla' ya da 'Başkanım' diyorlar. Bütün dolmuş camiasıyla diyaloğum çok iyi. Kızma, sinirlenme gibi bir şeyimiz olmadı çünkü çok kibar ve nazik oldukları için bana karşı o boyuta gelmiyoruz." dedi.

Bazı yolcuların kendisini direksiyonda görünce önce şaşırdığını ardından memnuniyetlerini dile getirdiğini anlatan Korkmaz, kadın müşterileriyle sohbetinde bu mesleğin kadın için zor olmadığını söylediğini ve onları da davet ettiğini dile getirdi.

Bugünlere gelmesinde ağabeyinin verdiği cesaret ve ailesinin desteğinin önemli olduğunu kaydeden Korkmaz, bir kadın meslektaşıyla durakta birlikte görev yapmayı çok istediğini anlattı.

"Evine nasıl bakıyorsa durakta tertip, düzen o şekilde"

Minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Azad Bekiroğlu, Korkmaz seçildikten sonra bir durakta kadın başkanın ne kadar önemli olduğunu anladığını söyledi.

Korkmaz'ın çok ılımlı olduğunu anlatan Bekiroğlu, "Bir kadın evine nasıl bakıyorsa durakta tertip düzen o şekilde. Biz bunun dönüşlerini çok iyi aldık. Vatandaşlar durağımıza önem verdiler. Başka bir kadın şoför ve durak başkanı yok. Her zaman yanındayız." diye konuştu.

Eyüp Abur, Korkmaz'ın durak başkanı olduktan yolcuların duraklarına bakışlarının değiştiğini, sık sık kendisini sorduklarını anlattı.

Korkmaz'ın kullandığı minibüse yolcu olarak binen Gülizar Okçu ise "Görünce şok oldum. Çok memnum oldum. Merhaba deyince yüzünü gördüm. Bir kadın olarak çok memnun oldum. Kadınlar isterse her şeyi yapar. Yeter ki değer versinler yapamayacağımız şey yok kadın olarak." diye konuştu.