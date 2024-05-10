Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı Açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımlarının yapılacağı Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından açıldı. Fuarda, mesleki ve teknik liselerin sunduğu programlar, projeler, üretimler ve işbirliği fırsatları öğrencilere tanıtılacak.

İzmir'de ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımlarının yapılacağı Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesleki Eğitim Tanıtım Fuarı için Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü'ndeki Agora Bahçe'de program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, şunları kaydetti:

"Milletimizin evlatlarının istikbal derdini her zerresinde hisseden yol arkadaşları olarak hepimiz 'Türkiye Yüzyılı' hedefine kilitlenmiş fikir ve gönül ortaklarıyız. Biz geleceği şekillendiriyoruz, biz geleceğe ruh vermeye çalışıyoruz. Mesleki eğitimle ilgili İzmir olarak iddialıyız. Hem Sayın Bakanımız hem de Genel Müdürümüzün ilimizi ziyaretlerinde verdikleri müjdeleri tek tek hayata geçiriyoruz. İzmir'de mesleki ve teknik eğitimin değeri ve önemi konusunda dikkat çeken, farkındalık kazandıran etkinliklerimizin sayısını her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz. Bugünkü mesleki tanıtım fuarı da bunlardan biri. Bu vesile ile aziz milletimizin evlatları için dertlenen akıl ve alın teri döken başta kıymetli meslektaşlarım olmak üzere emek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Programda, konuşan Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Toprak da meslek liseleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda, İl Milli Eğitim Müdürü Yahşi ve beraberindekiler alanındaki stantları gezerek öğrencilerin ürettiği ürünler hakkında bilgi aldı.

Ortaokul öğrencilerine yönelik meslek tanıtımları için 37 alanda stant açılan fuarda, İzmir'in 30 ilçesinden ve civar illerden 10 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Fuarda, mesleki ve teknik liselerin sunduğu programlar, projeler, üretimler ve işbirliği fırsatları öğrencilere tanıtılacak.

Kaynak: AA / Güncel

Ömer Yahşi İzmir Eğitim Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Ateş Kuşları 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? 2. eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs Cuma Survivor potaya kim gitti? Survivor kim kazandı? 10 Mayıs Cuma Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Nafile Namazları Camide mi Yoksa Evde mi Kılmak Daha Faziletlidir? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 10 Mayıs Cuma 2024? Survivor CANLI izle! 10 Mayıs Cuma TV8 Survivor HD izleme linki var mı? Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 10 Mayıs Cuma!
Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı

Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title