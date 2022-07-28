İzmir'de kocasının bıçakla rehin aldığı kadın kurtarıldı - Haberler

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İzmir'de kocasının bıçakla rehin aldığı kadın kurtarıldı

İzmir'de kocasının bıçakla rehin aldığı kadın kurtarıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşinin bıçakla evde rehin aldığı kadın, polislerin şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşinin bıçakla evde rehin aldığı kadın, polislerin şüpheliye müdahalesiyle kurtarıldı.

Bir süredir ayrı yaşadığı eşinin Alpagut Mahallesi'ndeki evine gelen Çetin K. ile Gülşen K. arasında tartışma çıktı. Uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen koca, eşini bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Özel Harekat polisleri çevrede önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri de şüpheliyi ikna için uğraştı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarına rağmen eyleminden vazgeçmeyen zanlı, eve giren özel harekat polislerinin müdahalesiyle gözaltına alındı.

Kurtarılan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

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