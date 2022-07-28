İzmir'de İnşaat İşçilerinden Protesto

İzmir'de Mahall Bomonti şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, "kötü yemek ve barınma koşullarını" protesto etti. Şantiyede sağlıklı ve iyi yemeğe ulaşamadıklarını anlatan işçiler, koronavirüs önlemlerinin de hiçe sayıldığını ve testi pozitif çıkan işçilerle aynı koğuşta yatırıldıklarını ileri sürdü.

Konak'taki Mahall Bomonti şantiyesinde çalışan inşaat işçileri, kötü yemekleri ve barınma konusunda yaşadıkları sıkıntıları İnşaat Sen yöneticilerine anlattı. Sendikacılarla birlikte şantiyede protesto eylemi yapan işçiler, sağlıklı ve iyi yemeğe ulaşamadıklarını anlattı. Şantiyede koronavirüs önlemlerinin de hiçe sayıldığını ve testi pozitif çıkanlarla aynı koğuşta yatırıldıklarını ileri süren işçiler, temizlik koşullarının da yetersiz olduğunu, ayrıca taşeron şirketlerin ücretleri de gecikmeli yatırdığını savundu.

İnşaat-Sen'dan yapılan açıklamada ise Türkerler Holding'in ülke çapında pek çok kamu ihalesi aldığı belirtilerek, "Türkerler İnşaat, her yerde inşaat işçilerine sefalet koşullarını dayatıyor. Ne beslenme ne barınma ne de maaşlar, patronların lütfu değildir. İşçilerin en temel hakkıdır" denildi.

Çalışma Bakanlığı'na da seslenilen açıklamada, "Çalışma Bakanlığı'nı uyarıyoruz: Kamu-özel işbirliğiyle girilen her proje ve şantiyede çalışan inşaat işçilerinden sorumlusunuz. İşçiler için sağlıklı koşullar sağlanmalı, tüm şantiyeler denetlenmelidir" ifadelerine yer verildi.

"TÜRKERLER İNŞAAT; YEMEK, BARINMA İŞÇİNİN TEMEL HAKKIDIR, VERECEKSİN"

İnşaat-Sen'den yayımlanan açıklamada şöyle denildi:

"Mahall Bomonti şantiyesinde;

-İşçiler sağlıklı yemeğe ulaşamıyor, kalitesiz ve kötü yemek dayatılıyor.

-Koronovirüs testi pozitif çıkan işçilerle hasta olmayan işçiler aynı koğuşta yatırılıyor.

-İşçiler çamaşırhaneyi kullanamıyor, temiz kıyafete bile ulaşamıyor.

-Elektrik ve su kesintileri ile işçiler şantiyede sağlıksız bir ortama mahkum ediliyor.

-Taşeron şirketler işçilerin ücretlerini gecikmeli yatırıyor, Türkerler İnşaat ise seyrediyor.

-Aynı şirket, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde kötü yemeklerle, işçilerin yaşam alanlarının yanına kanalizasyon sularının dökülmesiyle, işçilerin ödenmeyen maaşlarıyla defalarca gündeme geldi."