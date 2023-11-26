İzmir'de İhtiyaç Sahiplerine Gıda Yardımı

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından, kentte her gün yaklaşık 100 mağazadan raf ömrü bitmeye yakın ürünler toplanarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. 3 yıldır kentte çalışmalarını yürüten dernek; yılda 600 ton sebze-meyve, 150 bin ekmek ve onlarca ton kuru gıdanın israf olmasının önüne de geçmiş oluyor.

İzmir'de özellikle Konak ilçesi Basmane Semti'nde ihtiyaç sahiplerine el uzatan Gıda Kurtarma Derneği İzmir Temsilciliği, faaliyetleri ile gıdaya ihtiyaç duyan insanların yüzünü güldürüyor. Basmane Semti'nin dışından da bölgeye gelen ihtiyaç sahiplerinin yardımlardan faydalandığını belirten Gıda Kurtarma Derneği İzmir Temsilcisi, İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Bünyamin Ertekin, "Gıda kurtarma alanında yaklaşık 100 mağazadan her gün raf ömrü bitmeye yakın ürünleri toplayarak ihtiyaç sahibi insanlarımızla buluşturuyoruz. Bu vesileyle hem ülke ekonomimize katkıda bulunuyoruz hem de ihtiyaç sahibi insanları bu ürünlerle buluşturarak onlarında bir nebze geçimlerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

"Her gün 500 aileye hitap ediyoruz"

Yardımlaşma ve dayanışmanın kadim Anadolu'nun bir geleneği olduğunu vurgulayan Ertekin, "Konak-Basmane bölgesinde her gün 500 aileye, yaklaşık 2 bin 500 kişiye hitap ediyoruz. Yine bu ürünler vasıtasıyla aşevimizde de yemek dağıtımımız oluyor. Bu ürünleri aileler ile buluşturuyoruz. Onlarda her gün gelerek hem sıcak yemeklerini alıyor hem de gıda kurtarma ürünlerimizden faydalanmış oluyorlar" ifadelerin kullandı.

"Bakkalda görüp de alamadıklarımız burada veriliyor"

İhtiyaç sahiplerinden Miyade Elverdi ise "Her gün yemek dağıtımı oluyor. Bakkalda görüp de alamadıklarımız burada veriliyor. Haftada bir iki kez çocuklara çikolatalar veriliyor ve onlar çok mutlu oluyor. Hocamız bize çok yardımcı oluyor. Basmane'nin dışında ihtiyaç sahipleri de gelip buradan ihtiyaçlarını alıyorlar" diye konuştu.

Onlarca ton gıdanın israf olmasının önüne geçiyorlar

Kentte yaklaşık 3 yıldır ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarını sürdüren dernek; yılda 600 ton sebze-meyve, 150 bin ekmek ve onlarca ton da kuru gıdanın israf olmasının önüne geçiyor. - İZMİR