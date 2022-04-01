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İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

İZMİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYE, MOTOSİKLET VE SCOOTER'A KUVVETLİ RÜZGAR ENGELİİzmir Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, 3 Nisan'a kadar motosikletli kurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yasakladı.

İZMİR'DE MOTOSİKLETLİ KURYE, MOTOSİKLET VE SCOOTER'A KUVVETLİ RÜZGAR ENGELİ

İzmir Valiliği, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle, 3 Nisan'a kadar motosikletli kurye, motosiklet ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışını yasakladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; "Değerli İzmirliler; kuvvetli rüzgar nedeniyle, trafiğin seyri ve can güvenliği açısından 1 Nisan Cuma günü saat 17.30'dan 3 Nisan Pazar günü saat 22.00'ye kadar motosiklet, motorlu kurye ve elektrikli scooterların trafiğe çıkışına izin verilmeyecektir" denildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,


İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

İzmir'de fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İzmir Valiliği, Nisan, Güncel, Haberler

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