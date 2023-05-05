İzmir'de 6 işçinin öldüğü vinç kazasında 7 şüpheli hakkında 15'er yıl hapis istendi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otel inşaatı sırasında kule vincin devrilmesiyle 6 işçinin hayatını kaybettiği kazada iddianame hazırlandı. İddianamede, 7 şüpheli hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Bornova'da Kamil Tunca Caddesi'nde bir otel inşaatında, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 17.30 sıralarında kule vinç, yükseltme çalışmaları sırasında devrildi. Vincin arka ağırlığı işçi yatakhanesi olan konteynerlerin üzerine düştü. Vincin yükseltilmesi işini yapan Aslan Akkaya (38), Ali Şükrü Duru (41) ve Ümit Kara (39) ile konteynerde kalan Fesih Çiftçi (32), Yıldırım Sarı (38) ve Baykal Gündüz (28) hayatlarını kaybetti. Mücahit Çiftçi, Deniz Ayaz ve Haci Kent ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Cenazeler otopsinin ardından memleketlerinde toprağa verildi.