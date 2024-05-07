İzmir'de 17. Yarımada Spor Oyunları Başladı
İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 17. Yarımada Spor Oyunları, kortej yürüyüşüyle başladı. 2 bin 50 sporcunun katıldığı organizasyonda çeşitli branşlarda mücadele edilecek.
İzmir'in Çeşme ilçesinde bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen Yarımada Spor Oyunları başladı.
Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2 bin 50 sporcunun katıldığı organizasyon, kortej yürüyüşüyle başladı.
İzmir'in çeşitli ilçelerinden gelen sporcular, program boyunca çeşitli branşlarda mücadele edecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, spora verdikleri önemi ifade etti.
17. Yarımada Spor Oyunları, 11 Mayıs Cumartesi günü tamamlanacak.