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İzmir Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot ve can salında bulunan göçmenleri kurtardı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salları ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ve 2 can salındaki 4'ü çocuk 73 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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