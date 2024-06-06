Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü

Merkez Bankası rezervleri açıklandı. 31 Mayıs haftasında net rezervler 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıktı. Swap hariç net rezerv ise 4 yıl sonra ilk kez artıya geçti ve 1,5 milyar dolar oldu.

NET REZERVLER 4 YIL SONRA POZİTİFE DÖNDÜ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı" ifadelerini kullandı.

"KARARLILIK" VURGUSU YAPTI

Açıklamasının devamında rezervlerin daha da artırılması için programın kararlılıkla uygulanacağını ifade eden Bakan Şimşek, "Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız" şeklinde konuştu.