Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, güne yüzde 0,1 düşüşle başlamasının ardından 32,2280 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Euro/TL yatay seyirle 35,0440'tan

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 41,2110'dan işlem görüyor.

GÖZLER TARIMDIŞI İSTİHDAM VERİLERİNDE

Dün ülkede açıklanan ADP özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişi artışla piyasa beklentilerinin altında kalırken, mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, iş gücü piyasası verilerinin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü desteklediğini belirterek, özellikle yarın açıklanacak tarımdışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici rol oynayabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

KANADA'DA 4 YILIN ARDINDAN İLK FAİZ İNDİRİMİ

Öte yandan, dün Kanada Merkez Bankası (BoC), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürerek 4 yılın ardından ilk faiz indirimini gerçekleştirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile Başkan Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

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