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FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün?

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FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önemli gündem maddelerinden biri olan kongre ve başkanlık seçiminin tarihi merak ediliyor. Fenerbahçe taraftarları, kulübün geleceğini şekillendirecek bu önemli toplantının ne zaman yapılacağını araştırıyor.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için takvim açıklandı. Mevcut başkan Ali Koç ve sarı-lacivertlilerin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, seçimlere aday olarak katılıyor. 46 bini aşkın kongre üyesi bulunan Fenerbahçe'de seçim hazırlıkları tamamlanmış durumda. 30 Mayıs'ta yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için seçim ertelenmişti. Tüzük gereği, ikinci Seçimli Genel Kurul'da da çoğunluk sağlanamasa bile Fenerbahçe'nin yeni başkanı belirlenecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimi 2024 ne zaman yapılacak? FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? İşte oy kullanma günü…

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. Açıklamada ayrıca, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeter sayı aranmaksızın 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ OY KULLANMA SAATİ NE ZAMAN?

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantının ardından oy kullanma işlemlerinin başlaması bekleniyor. Oy kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra aynı gün içerisinde oy sayımı gerçekleştirilecek ve Fenerbahçe'nin yeni başkanı belirlenecek.

FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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