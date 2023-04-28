İzmir 2030'da iklim nötr bir şehir olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İklim Krizi Zirvesi'nde, "2030'da İzmir, iklim nötr bir şehir olacak. Zor olduğunu biliyoruz ama yapacağız. Bizim başka bir önceliğimiz olamaz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Sanayici ve İşinsanları Derneği (ESİAD), Rotary International ve ESRAG iş birliğiyle bugün düzenlenen İklim Krizi Zirvesi'ne katıldı. ESİAD merkezindeki toplantıda konuşan Başkan Soyer, şunları söyledi:

"4 BUÇUK MİLYAR YILLIK GEZEGENİMİZ ARTIK HASTA"

"Bizim 4 buçuk milyar yıllık bir gezegenimiz var ve artık hasta. Son 50 yılda 1-2 derece ısınmış. Deprem, sel, tsunami olduğunda şaşırıyoruz. Halbuki o, hastalık belirtileri. Önce hastalık belirtileriyle karşılaşıyoruz. Hiçbirimizin, hasta bir gezegende sağlıklı olma ihtimali yok. Bu gezegen sağlığına kavuşmadan tek tek bireyler olarak sağlıklı olmamıza imkan yok. ve maalesef hastalığın belirtilerini en yoğun gösterdiği yer Akdeniz Havzası. Çok daha fazlasıyla karşılaşacağız maalesef. Daha çok seller, taşkınlar, tsunamiler, hortumlar göreceğiz. Bu nedenle önceliğimizi dirençli kent yaratmaya ayırmak mecburiyetindeyiz. Birinci önceliğimiz, sadece yerel yönetim olarak değil, merkezi otorite ve sivil toplum kuruluşları anlamında da bu olmak zorunda."

Önemli yanılgılardan birinin de doğayı 'çevre' olarak tarif etmek olduğunu belirten Başkan Soyer, şöyle konuştu:

"ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN ADINI DEĞİŞTİRMEK MECBURİYETİNDEYİZ"

"Önce dilimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çevre ne demek? Merkezine kendinizi koyduğunuz bir şey. Adına 'çevre müdürlüğü, bakanlığı' diyoruz ama aslında doğayı kastediyoruz. Ama merkezinde bizim olduğumuz bir doğa. Bir kere önce bunu değiştirmek zorundayız. Biz, bu doğanın ne merkezindeyiz ne üstündeyiz ne ona hakimiz. Biz, onun parçasıyız sadece. Biz, dışarıdaki ağaç gibi nefes alıp verip yaşayan bir canlıyız. O doğanın bir parçasıyız, onun üzerinde bir şey değiliz. Bu yüzden Çevre Bakanlığı'nın adını değiştirmek mecburiyetindeyiz.

Doğanın haklarını, doğanın hukukunun üstünlüğünü de temel insan haklarıyla birlikte anlamaya başlamak mecburiyetindeyiz. Anadolu'da tohum serperken 'Kurda, kuşa, aşa' denir. Bunun matematiği var. Atalarımız, 'İki doğaya, bir bana' demiş. Sürdürülebilirliğin matematiksel formülünü 'İki doğaya, bir insana' diye tarif etmiş. Önce 'Kurda, kuşa', sonra 'aşa' demiş. Bizim, dünyayı yeniden keşfetmeye ihtiyacımız yok; önce geçmişi, atalarımızı, o kadim kültürün bize bıraktığı mirası anlama mecburiyetimiz var."

377 şehir arasından Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu'na Türkiye'den seçilen iki şehirden birinin İzmir olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şunları dile getirdi:

"2030'DA İZMİR, İKLİM NÖTR BİR ŞEHİR OLACAK"

"2030'da İzmir, iklim nötr bir şehir olacak. Zor olduğunu biliyoruz ama yapacağız. Bizim başka bir önceliğimiz olamaz. 15-21 Mart tarihleri arasında, İzmir'de göğsümüzü kabartan bir kongre düzenledik. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yaptık. Çok önemli bir tespit vardı. Ekonomi ve ekoloji arasındaki ilişki, bir ses uyumundan ibaret değil. Ekonomi ve ekolojinin birlikte düşünülmesi gerek. Bence o tespit, İktisat Kongresi'nin en önemli çıktılarından biriydi. Aydınlık bir ülke inşa edeceksek ekonomi ve ekolojinin iç içe geçmesini, birbiriyle uyumlu bir gelecek tasarlamasını mecbur görüyoruz. Başka çaremiz yok."

Oturuma katılan gençlere de hitap eden Başkan Soyer, şunları söyledi:

"İKİNCİ BİR MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BEKLEMEYİN. SİZ O GÜCÜ YARATACAKSINIZ"

"Bu dönüşümü gençlerimizin başaracağına inanıyorum. Bizim nesillerimiz iyi bir sınav vermedi gençler. Ama siz, bu dünyanın en bereketli topraklarında çok daha iyi bir yaşamı hak ediyorsunuz. Bunu değiştirmek sizin elinizde. İkinci bir Mustafa Kemal Atatürk beklemeyin. Siz o gücü yaratacaksınız, siz el ele vereceksiniz. Bizim umudumuz sizde. 1923 kuşağı bu topraklara Cumhuriyeti getirmiş. Siz de ikinci yüzyılında Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandıracaksınız. Bugün şikayet ettiğiniz ne varsa tamamı demokrasinin olmamasından. ve çözüm olarak düşündüğünüz ne varsa demokrasiyle sağlanacak."

Moderatörlüğünü Natural Rotary Kulübü Başkanı Meltem Onay'ın üstlendiği buluşmada konuşan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, iklim krizi nedeniyle kuraklık, gıdaya ulaşım, göç, insan hareketliliği ve kaynakların tükenmesi sorunlarıyla karşı karşıya kalınacağını belirterek şunları söyledi:

"İklim değişikliğine uyum sağlamamız gerekiyor. Bunlarla nasıl başa çıkacağız dediğimiz anda, ilk başta enerji konusu karşımıza çıkıyor. Gediz ve Menderes havzalarında yüzde 50 su kaybı var. Dirençli bir şehre kavuşmayı dört gözle bekliyoruz. Çok değerli bir belediye başkanımız var. Tüm çalışmalar sürdürülebilirlik ve iklim eylem planları altında gelişiyor. Bu zirveden çıkacak bildiriler ise hem İngilizce hem Türkçe olarak kurumlarla paylaşılacak. Tunç Başkan'ın önderliğinde başlayan İklim Nötr ve Akıllı Şehirler çalışmasına destek ve katkı verdiğimize inanıyoruz. Birlikte burada olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz."

2440 Bölge Guvernörü Ayda Özeren panelin verimliliğine dikkat çekerken ESRAG Zone 21 Başkanı Şafak Özsoy da İzmir'de ve yurt dışında hayata geçirilen temiz şehir çalışmalarından örnekler verdi. İzmir'de önemli hedefler konulduğunu ve bu yönde adımlar atıldığını aktaran Özsoy, "İzmir'i bu noktada kutluyorum" diye konuştu.

İnsanlığın son yıllarda devasa problemler yaşamaya başladığını hatırlatan 2440 Bölge Çevre Komite Başkanı İsmail Gökhan Çıtak ise uzun vadeli çözümler üretilmesi gerektiğine vurgu yaptı.