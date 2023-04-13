İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan İktidarın Kamu İşçisine Önerdiği Zam Oranına Tepki: 'Hiç Dert Etmesinler, Onları Rahat Ettirecek Bir Sözleşmeye...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “2023 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü” görüşmelerinde iktidarın sendikalara sunduğu “ilk 6 ay için yüzde 30 zam, 11 bin 500 lira taban aylık” teklifiyle ilgili “İşçi kardeşlerimizin de alım güçleri sarsılmış ve ciddi ekonomik sıkıntılar altında kalmışlardır. Öyle ki sözleşmeleri bile imzalanamamış ve istedikleri zam oranlarından, özlük haklarından mahrum kalmışlardır. Hiç dert etmesinler, hiç vehime kapılmasınlar. Onları rahat ettirecek bir sözleşmeye kavuşacaklar” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "2023 Yılı Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü" görüşmelerinde iktidarın sendikalara sunduğu "ilk 6 ay için yüzde 30 zam, 11 bin 500 lira taban aylık" teklifiyle ilgili "İşçi kardeşlerimizin de alım güçleri sarsılmış ve ciddi ekonomik sıkıntılar altında kalmışlardır. Öyle ki sözleşmeleri bile imzalanamamış ve istedikleri zam oranlarından, özlük haklarından mahrum kalmışlardır. Hiç dert etmesinler, hiç vehime kapılmasınlar. Onları rahat ettirecek bir sözleşmeye kavuşacaklar" dedi.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, iktidarın ilk 6 ay için yüzde 30 zam, taban aylık teklifinin 11 bin 500 lira olduğu açıkladı. Atalay, "İlk defa bize refah payı yüzde 30, 11 bin 500 TL de taban ücretine verdiler. Komisyon olarak hem şahsım hem HAK-İŞ adına bu şartların uygun olmadığını, taleplerimizi karşılamadığını kendilerine ifade ettik" dedi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ ZORLU: "İSTEDİKLERİ ZAM ORANLARINDAN, ÖZLÜK HAKLARINDAN MAHRUM KALMIŞLARDIR… ONLARI RAHAT ETTİRECEK BİR SÖZLEŞMEYE KAVUŞACAKLAR"

İyi Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, bugün Atalay'ın sözleri üzerine açıklama yaptı. Zorlu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

"700 binin üzerinde kamu işçisinin dertlerini ve taleplerini yakından biliyoruz. Geldiğimiz noktada pek çok kesim gibi işçi kardeşlerimizin de alım güçleri sarsılmış ve ciddi ekonomik sıkıntılar altında kalmışlardır. Öyle ki sözleşmeleri bile imzalanamamış ve istedikleri zam oranlarından, özlük haklarından mahrum kalmışlardır. Hiç dert etmesinler, hiç vehime kapılmasınlar. Onları rahat ettirecek bir sözleşmeye kavuşacaklar. İYİ Parti olarak her daim işçi kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 14 Mayıs'ta yaraları sarmaya geliyoruz…"

İŞÇİ NE İSTİYOR?

Sendikalar, yüzde 45 zam ve taban ücretin 15 bin liraya çıkarılmasını istiyor. Toplu sözleşme sürecinin nisan ayında tamamlanması bekleniyor.