İyi Parti: "Bu Adaletsiz Düzen Bitecek! Türkiye'nin Güçlü, Mutlu ve Zengin Geleceğini Hep Birlikte İnşa Edeceğiz" - Haberler

İyi Parti, "Bir tarafta 10 maaşlı danışmanların sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajıyla iktidarı eleştiren video yayınladı.

İyi Parti ; bir kişinin gece karanlığında ATM'den maaş kartıyla maaşını çekerken, yan taraftaki ATM'ye gelen takım elbiseli kravatlı bir başkasının 10 ayrı maaş çektiği bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı. "10 maaşlı bu adaletsiz düzen bitecek; yarınlar senin olacak, az kaldı" sesli mesajının verildiği kısa video, şu notla birlikte paylaşıldı:

"Bir tarafta 10 maaşlı danışmanların sürdüğü sefa, diğer tarafta hakkı sömürülen, emeğinin karşılığını alamayan milletimiz… Az kaldı... Bu adaletsiz düzen bitecek! Türkiye'nin güçlü, mutlu ve zengin geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz"

ANKA / Güncel