Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Adayı Hasan İnan Adaylıktan Çekildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan,"Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Erdal Karaman Sinanpaşa AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

28 Mart 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Evde teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazı evde kılınır mı? Teravih namazı farz mı? Teravih namazı evde kılınır mı? 28 Mart İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Mart Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Testo Taylan kimdir, gerçek adı ne? Testo Taylan kaç yaşında, nereli, boyu, kilosu kaç? 28 Mart 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Küçük Esnaf filmi nerede çekildi? Küçük Esnaf filmi oyuncuları kimler? 28 Mart Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Rüyada otobüs görmek ne anlama geliyor? Rüyada otobüs kazası görmek, Rüyada beyaz, renkli, kırmızı otobüs görmek nedir? Yaşar Kemal kimdir? Yaşar Kemal kaç yaşında öldü ve nereli? Yaşar Kemal'in hayatı ve biyografisi! 28 Mart İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Mart Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Mart Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Fenerbahçe ligden çekilecek mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title