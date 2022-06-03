İtfaiye eğitimleri devam ediyor - Haberler

Özellikle yangınlar sırasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası afet durumunda vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla hizmetiçi eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, aynı zamanda yangınlara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla da kurum dışı eğitim çalışmalarında bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Malatya Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş personelleri ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarına yönelik, yangın sırasında yapılması gerekenlerle ilgili olarak yangın güvenliği eğitimi verildi.

Eğitimler sırasında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Personeli Seyfullah Soylu, "İtfaiye Daire Başkanlığı olarak resmi dairelerde, iş yerlerinde, okullarda, sitelerde toplu olarak insanların yoğun olduğu yerlerde olası kazalarda doğru zamanlarda doğru müdahaleleri sağlamak üzere bilgilendirme eğitimleri yapmaktayız. Eğitimler sırasında acil bir durumda tahliye kapılarının kullanılması, acil durum toplanma alanlarının belirlenmesi, olası yangın anında yapılması gerekenler ve yangın tüpünün nasıl kullanılacağı gibi konular hakkında bilgiler aktararak insanlarımızın bilgilendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme sonrasında uygulamalı eğitime geçilerek olası afet anında binada bulunan insanların tahliye edilmesi, yangın tüpünün doğru bir şekilde kullanılarak çıkan yangının söndürülmesi uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilerek eğitim programı tamamlandı.

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