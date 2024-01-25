İsveç'in NATO'ya katılım protokolü onaylandı

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

İsveç'in NATO'ya katılımının yolunu açan protokol TBMM Genel Kurulu'nda 287 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiş, oylamada 55 milletvekili red, 4 milletvekili de çekimser oy kullanmıştı. Protokolün onaylanmasına ilişkin kanun teklifine İYİ Parti, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, ve DEM Parti 'hayır' derken, AKP, CHP, MHP ve DEVA Partisi ise olumlu yönde oy kullanmıştı.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.