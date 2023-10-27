İsveç Dışişleri Bakanı Billström, NATO'ya Katılım Protokolü'nün TBMM'ye sevk edilmesinden memnun

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etmesinden dolayı mutlu ve minnettar olduğunu söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk etmesinden dolayı mutlu ve minnettar olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliğinde resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel'in ev sahipliğindeki resepsiyona, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen, Dışişleri Bakanı Tobias Billström, eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, Askeri Ataşe Kıdemli Albay Şenol Nazikkol ile çok sayıda diplomat ve misyon şefi katıldı.

İstiklal Marşı ve İsveç Milli Marşı ile başlayan resepsiyonda, Dışişleri Bakanı Billström bir konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayan Billström, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalayarak TBMM'ye sevk etmesinden dolayı mutlu ve minnettarım. Sadece ikili ilişkiler değil, askeri alanda da tam ittifak olmasını sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti ile 1924'te dostluk anlaşması imzaladıklarını hatırlatan Billström, yakında ekonomik alanda da Türkiye ile çalışmalar yapılacağını sözlerine ekledi.

Billström, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl resepsiyonuna İsveç hükümeti adına katılmanın da bir onur olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Tezel ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamasında seçkin dostlarını görmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Cumhuriyet'imiz ulus devlet olarak siyasi, kültürel, sosyal, idari ve hukuk boyutları olan iddialı bir devlet yönetim projesidir." dedi.