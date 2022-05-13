İstanbul Valisi Yerlikaya, Trafik Medya Ödülleri töreninde konuştu Açıklaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, trafikle ilgili düzenlenen kampanyalar sayesinde kazaların ve kaybedilen canların ciddi oranda azaldığını söyledi.

Yerlikaya, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trafik Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'un dünyanın en büyük 13'üncü metropolü olduğunu söyledi.

İstanbul'un 15 milyon 840 bin nüfusuyla dün olduğu gibi, bugün de büyük bir çekim merkezi olduğunu anlatan Yerlikaya, iki kıtanın birleştiği bu eşsiz şehrin en önemli gündem maddelerinin başında trafiğin geldiğini dile getirdi.

Yerlikaya, TÜİK verilerine göre 2021 yılında İstanbul'da günde ortalama 585, toplamda yaklaşık 214 bin aracın trafiğe kaydının yapıldığını belirterek, bu rakamlarla birlikte şehirde toplam araç sayısının 4 milyon 700 bini aştığını vurguladı.

Tekerleğin icadından bu yana insanoğlunun hayatında yer alan trafik kavramının yönetiminin ise hayati bir öneme sahip olduğunu aktaran Yerlikaya, "Burada 'hayati' kelimesinin altını özellikle çizmek istiyorum. Çünkü trafikte en ufak bir kurak ihlali, bir an dahi dikkatsizlik, sevdiklerimizden bizleri ayırabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından trafik kazaları önlenebilir halk sağlığı sorunu olarak tanımlanıyor. Önlenebilir kelimesi trafikle ilgili bizlere, sizlere, medyamıza velhasıl hepimize büyük sorumluluk yüklüyor. Hem kendimiz, hem de başkalarının sağlığı adına sorumluluğumuz evden daha adımımızı attığımız andan itibaren başlıyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, bakanlığın hayata geçirdiği kampanyalarla trafik kazalarının en aza indirilebilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kampanyalarda 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' dedik. Yayalarımızın kırmızı çizgimiz olduğunu bir kez daha vurgulamak için yaya geçitlerimize kırmızı çizgilerimizi çektik. Yine bu kampanyalarla yavrularımız hatalı sürücülere kırmızı düdük çalmayı öğrendi." şeklinde konuştu.

Tüm bu farkındalıklarla İstanbul'da geçen yıl emniyet kemeri takma oranının yüzde 95'e ulaştığını kaydeden Yerlikaya, "Bu kampanyalar sayesinde hamdolsun ki kazaların ve kaybettiklerimizin, kaybettiğimiz canların ciddi bir oranda azaldığına şahit olduk, oluyoruz. İstanbul'da 2001 yılında maalesef 278 hemşehrimizi trafik kazalarında kaybetmiştik. 2021 yılında ise maalesef 102 hemşehrimiz trafik kazalarında yaşamını yitirdi. 20 yılda ölümle sonuçlanan trafik kazaları neredeyse üçte bir oranında azaldı. Demek ki olabiliyor, başarabiliyoruz. Keza trafik terörüne kurban verdiğimiz bir tek can bile çok fazla." değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumun her kesiminin elini taşın altına koyması elzemdir"

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da emniyet teşkilatı olarak sağlıklı bir trafik akışının sağlanması için sürekli ve etkili denetimler yaparken, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile de davranış değişikliği ve duyarlı bir toplum oluşturmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Herkesin ortak sorumluluk alanlarından biri olan trafikte yapılan en küçük bir hatanın, asla geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabildiğini vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Bu nedenle toplumun her kesiminin elini taşın altına koyması ve trafik güvenliği konusundaki çalışmalara destek vermesi elzemdir. Trafikte sadece denetimlerle değil, dikkatli, özenli ve örnek bir yaklaşım sergileyerek ve trafik güvenliğini ortak sorumluluk alanı kabul ederek bir başarı elde edebiliriz. Bu nedenledir ki trafikte devamlı olarak kural koymayı değil, ortak bir yaklaşım oluşturmayı ceza yazmayı değil, cezaya sebebiyet veren yanlış davranış modellerini ortadan kaldırmayı, bireysel bir tutum değişikliğini değil, topyekun bir farkındalık amaçlıyoruz."

Konuşmaların ardından trafik konusunda vatandaşları bilinçlendiren, trafik kuralları konusunda topluma örnek olacak içeriklere sahip "haber programı", "televizyon dizisi" ve "aktüel haber programları" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Açılış töreninde, trafik güvenliğine ilişkin yapılan çalışmaların yer aldığı video izletildi.

TRT İstanbul Radyosu Çoksesli Çocuk Korosu'nun da törende trafik kurallarının anlatıldığı şarkılar söylediği tören, jüri üyelerine ödül verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekmesiyle sona erdi.