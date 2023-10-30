Uraloğlu: İnternet hediyesi önümüzdeki günlerde tanımlanmış olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kadıköy'de TCDD Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 'Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Fikir Yarışması'nın tanıtımına katıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek yarışmanın temel amacı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın faaliyetleri kapsamında, 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası ile belirlenmiş tematik alanlar ve sektör ihtiyaçlarına yönelik proje üretilmesini teşvik etmek.

"GENÇLERE GELECEK HEDEFLERİ ÇİZMEMİZ GEREKİYOR"

Bakan Uraloğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını 81 ilimizde coşkuyla, mutlulukla, kıvançla, onurla, şerefle hep beraber kutladık. En önemli ve en güzel kutlama da İstanbul'daydı. İmkansızlıklar içinde verilmiş bir mücadeleyle kurulmuş bir Cumhuriyeti konuşuyoruz. Bugün geldiğimizde 100 yıl sonra her türlü imkanla beraber, her türlü gayretle gelinmiş bir seviye. Gençlere geçmişte ne yaptığımızı anlatmakta zorlanıyoruz. Gençlere mutlaka bir gelecek projeksiyonu, gelecek hedefleri çizmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"İNTERNET HEDİYESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TANIMLANMIŞ OLACAK"

Bakan Uraloğlu, "Sadece bir iletişim konusu değil, o iletişimin her türlü parçası olan biz, uzaya toplamda 11 tane uydu göndermişiz. 5 tanesini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz göndermişiz, en sonunda 6A uydumuzu da yerli ve milli Türk mühendislerin, sizler gibi arkadaşların mezun olduğu okullardan aldığı eğitimlerle beraber geldikleri bir süreçte TÜRKSAT tarafından, TUSAŞ ile TAİ ile ortak yürüttüğümüz 6A'yı da önümüzdeki aylarda teslim alacağız. Haziran 2024 yılında da inşallah uzaya fırlatacağız. Uzay vatana da bu anlamda sahip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere vadettiği 10 gigabaytlık bir internet hediyesinden bahsedeyim. Bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığımız birinci derecede yürütüyor. Önümüzdeki günlerde sizin hatlarınıza onu e-devlet üzerinden tanımlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"GAYRİSAFİ MİLLİ HASILASINA GÖRE EN ÇOK YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ"

Bakan Uraloğlu, "Güvenlikle ilgili hiçbir endişemiz yok. Bugün yakın coğrafyamızda Filistin'de maalesef bir insanlık dramı yaşanıyor. Oradaki masum ve günahsız bir toplum cezalandırılmaya çalışılıyor. Şöyle bir yanılgıya düşmeyelim, eğer biz bu süreci 7 Ekim'deki Hamas'ın başlattığı operasyonla değerlendirirsek, yanlış yapmış oluruz. Birileri buraya oturtarak bir masumiyet, makuliyet noktasına oturtmaya çalışıyor. Halbuki bu 75 yıllık bir süreçtir. Sıkıştırılmış insanların, taciz edilmiş insanların, katledilmiş insanların refleksidir. Öyle değerlendirmemiz gerekir. Bunu insani olarak hep beraber değerlendirmemiz lazım. Bu konuda samimi ve güçlü olarak bu olaya müdahale eden ve sözü dinlenen sadece Cumhurbaşkanımız olduğunu da bilmenizi isterim. İnşallah yakın zamanda, biz ulaştırma koridorlarından bahsediyoruz, yollardan bahsediyoruz. Gazze'ye de insani bir koridor açılır ve ateşkes sağlanır da oradaki insanlar da bir huzura varırlar diye ümit ediyoruz. Gayrisafi Milli Hasılasına göre en çok yardım yapan ülkeyiz" diye konuştu.

"2021'DEN BUGÜNE KADAR 194 MİLYAR DOLAR ULAŞTIRMA YATIRIMI YAPTIK"

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli, Marmaray ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun kapatıldığı düşünüldüğünde İstanbul trafiğinin felç olacağını dile getirdi.

Uraloğlu, "6 bin 100 kilometre olan bütün Cumhuriyet tarihimizde bölünmüş yolları 29 bin kilometreye getirdik. 2053 vizyonunda onları 38 bin kilometreye çıkaracağız. 2002'deki araç sahipliği, toplam araç sayısı 8 milyonken bugün 28 milyonu konuşuyoruz. Bunlara hizmet eden yolları biz yaptık. Demiryolu hamlemizde 14 bin kilometreye geldik. 2053'e kadar 28 bin 500 kilometreye demiryollarımızı getireceğiz. 57 tane olan havalimanı sayımızı inşaatı devam eden 3 taneyle 60'a, sonra da 61'e çıkarmış olacağız. 2021'den bugüne kadar 194 milyar dolar ulaştırma yatırımı yaptık. 2053'e kadar yaklaşık 168 milyar daha ulaştırma yatırımı yapmayı planlıyoruz" dedi.

"2053'E MEKTUP KAMPANYASI YAPSAK MI DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına bir mektup kampanyası olmuştu. Mektupların dağıtılmasından önce şöyle bir açıklama da yaptık. Dedik ki, mektubunu geri almak isteyen varsa buyursun. 21 yıl sonra adamın aile düzeni değişmiş olabilir. Vazgeçmiş olabilir. ve ya belli sebeplerden yanlış hatırlamıyorsam 300 küsur kişi mektubunu geri istedi ve biz iade ettik. Bugünün Ulaştırma Bakanı'na yazılan 3 tane mektup vardı. Hemen mektubu aldığımda, 2053'e de bir mektup kampanyası yapsak mı diye düşünüyoruz. Mektubun üzerine baktığımda ilk gün zarfı vardı, kıymetliydi bizim için. Pulun ederi 2 milyon liraydı. 6 sıfırı attık ya, oradan başladık. O günün şartlarında mesela birisi cep telefonunun olmadığından bahsediyordu. 2002 yılı" şeklinde konuştu.