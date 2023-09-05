İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde kuvvetli yağış etkili oluyor.

Kentin kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy'de şiddetini artırdı. Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

İlçede birçok ev ve iş yerlerinde su baskını ihbarları üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Arnavutköy'e kentin diğer ilçelerinden de itfaiye araçları gönderildi.

Yağış nedeniyle Arnavutköy'e giden birçok noktada araçlar yollarda kaldı. İlerleyemeyen bazı sürücüler, emniyet şeridinde bekliyor.