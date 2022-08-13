İSTANBUL-KEMAL KILIÇDAROĞLU: EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Bakırköy'de bulunan İstanbul Planlama Ajansı'nda (İPA) düzenlenen toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, il başkanlarına sorunlarla mücadele etmeleri gerektiği konusunda çağrıda bulundu.

Toplantıda, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden CHP Amasya Gençlik Kolları Başkanı Emre Can Bağ'ın da fotoğrafı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.

"HEDEF ÇAĞDAŞ UYGARLIĞI YAKALAMAK "

"1 YIL İÇİNDE YURT SORUNUNU BİTİRECEĞİZ "

"22 OLAN ÖĞRENCİ YURDUNU 83'E ÇIKARDIK"

"ÖĞRENCİ BURSU VE KREDİYİ YÜKSELTECEKSİNİZ"

Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredilere de değinen Kılıçdaroğlu, "Bursa ihtiyaç olan öğrencilerimize burs verilmesi lazım. Ama o bursun 20 yıl önceki rakamı hatırlatarak, şu kadar liracık veriliyordu, şimdi biz bu kadar veriyoruz gibi bir aldatmacaya inanmamanızı istiyorum. 20 yıl önce verdiğiniz paraya neler alınıyordu, şimdi verdiğiniz paraya nelere alınıyor. Öğrenciye verilecek kredinin de rakamının yükseltilmesi lazım. İki şey istiyoruz. Bir, öğrenci bursunu iki, krediyi yükselteceksiniz. Artışları eylül ayından itibaren yapacaksınız. Bunu da gittiğiniz her yerde talep olarak, bu talep Bay Kemal'in talebi değil, bu talebin doğrudan doğruya gençlerin talebidir, gençler böyle istiyor diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

BİZ DEMOKRASİDEN YANAYIZ

Kılıçdaroğlu, "Dünya demokrasiden yana olanlarla, otoriter rejimden yana olanlarla ikiye ayrılmış vaziyette. Biz demokrasiden yana olan grubu oluşturuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi kendi özgür iradesiyle getiren parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Demokrasiyi var eden parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Biz bunu güvenle anlatabilirsek yeni, çağdaş, uygar, demokrat bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Çürüyen bir yapı var. Uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezen siyasetçiler var. Bütün bunları ters yüz edeceğiz. Beraber yapacağız bunu. O yüzden size yol arkadaşlarım diyorum. Yaklaşık 7 buçuk milyon genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. Türkiye'nin kaderini siz belirleyeceksiniz" dedi.