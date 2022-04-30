İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki tesislere bayramda günlük 300 bin ziyaretçi bekleniyor

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hizmet sunan, bünyesinde yer alan yöresel ve ulusal markalar sayesinde güzergahı "gastronomi otoyolu"na dönüştüren Oksijen Tesislerine, Ramazan Bayramı tatili boyunca günlük yaklaşık 300 bin kişinin gelmesi bekleniyor.

Otoyol İşletme ve Bakım AŞ Genel Müdürü Alp Gürdil, AA muhabirine, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun, bağlantı yollarıyla 446 kilometrelik güzergahında gidiş ve dönüşte toplam 29 tesisi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Gürdil, hem akaryakıt istasyonları hem de yiyecek, içecek alanlarının bulunduğu tesislerden 3'ünde, tekstil ihtiyaçlarının yolda karşılanabileceği açık alışveriş merkezinin yer aldığını belirtti.

İlerleyen günlerde 1-2 tesisi daha faaliyete geçireceklerini bildiren Gürdil, şöyle devam etti:

"Otoyola olan ilginin artmasıyla hiçbir tesisimizde yerimiz kalmadı. Dolayısıyla buradaki alanlarımızı biraz daha genişleteceğiz. Bayrama mükemmel bir hazırlık yaptık. Bayram tatili boyunca 29 tesisimize günde yaklaşık 300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bunun için tesislerimizde gerekli olan tüm altyapı hazır. Müşterileri karşılayacağımız altyapıyla hijyen kurallarının tamamı uygulanacak. Aynı zamanda gıda güvenliği adına da bütün perakendecilerin hazır olduğunu bildirmek isterim. Ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla tesislerimize gelip zaman geçirebilirler."

"Bayramda tesislerde 6 bin kişi istihdam edilecek"

Şehirdeki yaşam konforunu otoyoldaki tesislere taşıma konseptiyle yola çıkıp 8 yılda bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Gürdil, Türkiye'nin birçok bölgesindeki yöresel ve ulusal lezzetleri de tesislere getirdiklerini, ziyaretçilerin bu tatları güzergah boyunca tesislerde deneyimleme imkanı bulduğunu anlattı.

Alp Gürdil, 29 tesiste perakendeci ve akaryakıt istasyonları olmak üzere 160 iş ortağının bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"160 perakende noktası, ortalama 300 metrekare büyüklüğünde mağazalara sahip. Yaklaşık 70'in üzerinde uluslararası ve ulusal markamız var. Tesislerimizde yaklaşık 3 ile 6 bin kişi çalışıyor. Bayramda tesislerde 6 bin kişinin istihdam edileceğini söyleyebiliriz. Uluslararası markaların deneyimlerinden otoyolun geçtiği il ve ilçelerdeki insanların faydalanmasını sağlamak fevkalade önemli. Gebze, Yalova, Altınova, Orhangazi, Gemlik, Bursa, Karacabey, Balıkesir, Susurluk, Manisa, Soma, Savaştepe ve İzmir çıkışına kadar giden bütün bölgeleri kapsayan bir otoyoldan bahsediyoruz. Bu bölgelerde yaşayan gençlerin de tesislerdeki çalışma olanaklarından faydalanabilmesi bizi fevkalade memnun ediyor."

"Tesislerimizdeki firmaların çoğu kendi markasıyla üretmeye başladı"

Tesislerindeki lezzetlerle güzergahın "gastronomi otoyolu"na dönüştüğünü söyleyen Gürdil, şunları kaydetti:

"Bursa Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Ramazan Başan ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun bir gastronomi otoyolu olduğunu anlatmak için çalışmalar yaptık. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde ve bayram boyunca sosyal medyada çok ciddi bir gösterim yapacağız. Tesislerimizdeki lezzetleri tanıtan videolar çektik. Bunları müşterilerimizin ve vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. 446 kilometrelik alanda bulunan tesislerdeki hareketi, Türkiye'nin yüzde 75'inin geçtiği kitleye, yani müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Anadolu lezzetlerinin artık markalaşma süreci de başladı. Tesislerimizdeki firmaların çoğu kendi özgün markasıyla ürün üretmeye başladı. Bunda da ciddi boyutlara ulaşan markalarımız oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde lezzetleri kendileri işleyip, paketleyip müşterilerine sunmaya başladı. Bunun da ekonomiye çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum."

Türkiye İş Bankası ile Oksijen Tesislerinin iş ortaklığına imza attığını dile getiren Gürdil, "Buradaki temel amaç, tüm müşterilerimizi yolun üzerindeki birçok fırsatlardan faydalandırabilmek ve İş Bankası vasıtasıyla indirimler kazandırabilmek. Yolumuzun üzerindeki bu avantajları müşterilere daha iyi yansıtabilmek için bir iş birliğine gidiyoruz. Detaylar hakkında ilerleyen dönemlerde kamuoyuyla bilgiler paylaşacağız." dedi.