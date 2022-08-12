İstanbul'da 2 ayda 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı İSTANBUL'DA 2 ay içerisinde 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı. İSTANBUL'DA 2 ay içerisinde 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Küçükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Sefaköy ve Halkalı'da son zamanlarda otomobil hırsızlığı şikayetlerinin artmasının ardından çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık çetesinin özellikle Metrobüs ve Metro durakları çevresine park edilen otomobilleri çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin bir cihazla otomobillerin kilit sistemini bozduktan sonra kendi anahtarlarıyla araçları çalıştırdıkları ve bu yöntemle 2 ay içerisinde 13 otomobili çaldıkları belirlendi. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Salim A.(48), Gaffar M.(36), Müslüm K.(41) ve İbrahim Halil G.(38) olduğunu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sürücü otomobili park edip ayrıldıktan sonra şüpheliler otomobilin yanına gidiyor. Kısa süre içerisinde kilidini açtıktan sonra çalıştırarak uzaklaşıyor. Halkalıda otomobili çalınan kişi, "Aracımı Halkalı Gar İstasyonuna çektim. 5-6 saat sonra geldim. Herhalde çektiğim yeri karıştırdım dedim. Çünkü sağa, sola, ileriye, geriye baktım ama bir türlü bulamadım. O an çalındığını anladım. Benim aracım çalınmaz diyerek herkes her yere aracını çekiyor ama maalesef çalınabiliyormuş. Ben bunu gördüm, şaşırdım daha doğrusu. Asayiş Şube sağ olsun, beni sürekli aradı, olayla ilgilendiler. Zaten iki gün sonra araç bulundu. Bulunduktan sonra yedek anahtar dahil öbür anahtarın da iptal olduğunu gördük. Anahtar aracı açıyor ama çalıştırmıyor. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Hırsızlar kendilerini bir hayli geliştirmişler. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri elinden gelen bütün çabayı sarf etti" dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da 2 ayda 13 otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.