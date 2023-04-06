İSTANBUL-FATİH'TE MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN BASKIN PROTESTO EDİLDİ

Binlerce kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını protesto etmek için Fatih Camii'nde toplandı. İHH İnsani Yardım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşları da protestoya destek verdi. İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddet ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar kınandı. İHH Genel Başkanı Muhammed Cihat Çelik, İsrail'in sistematik saldırılarının bir felakete neden olacağını belirterek, buna son verilmesi gerektiğini söyledi. Protestocular sloganlar atarak basın açıklamasının ardından dağıldı.

Fatih Camii'nin avlusunda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Kudüs'te uyguladığı şiddeti protesto etti. Protesto gösterisine aralarında İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da yer aldığı çok sayıda sivil toplum kuruluşu destek verdi. Teravih namazından sonra saat 22.30'da toplanan çok sayıda kişi, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan insanlara karşı uyguladığı sert müdahaleye tepki gösterdi. İsrail aleyhine sloganlar atan ve tekbir getiren grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

"BU FELAKETE SON VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR"İHH Genel Başkanı Muhammed Cihat Çelik, "Siyonistler Kudüs'e saldırıyorlar, Müslümanları öldürüyorlar, kadın ve çocukları yaralıyorlar. Kudüs'ün sokaklarında ve Mescid-i Aksa'da sivillere kurşun sıkıp, kutsallarımıza el uzatıyorlar. İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme planıyla Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırılar tamamen yasa dışıdır. İsrail, sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar, İsrail'in geçmişten gelen politikalarının bir parçasıdır. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. İsrail, Mescid-i Aksa'ya baskın yapmasının ardından orada ibadet halinde bulunan Filistinli kadınlara yönelik büyük bir saldırıda bulundu. Bu hunharca saldırı, İsrail'in bölgeye uygulamış olduğu sistematik bir saldırıdır ve Filistinli tüm kesimlerin hedef alındığının açık bir göstergesidir" dedi.