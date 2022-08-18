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İstanbul Emniyet Müdürü Aktaş, Kuştepe'deki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şişli Kuştepe Mahallesi'ndeki narkotik-asayiş uygulamasını denetledi.

Aktaş, akşam saatlerinde geldiği mahallede denetim yapan polis ekiplerinden bilgi aldı. Daha sonra mahalleyi gezen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti.

Girdiği kahvehanedekilere uygulama hakkında bilgi veren Aktaş, "Her akşam burada uygulama yapıyoruz. Sizin daha huzurlu ve daha güvende olmanız için sonuna kadar buradayız." dedi.

Vatandaşlar da Aktaş'a alkışlarla destek verdi.

Kuştepe Mahallesi'nin sokaklarını gezen Aktaş'a, İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği Lokali üyeleri ikramda bulundu.

Zafer Aktaş, dernek üyeleriyle denetim konusunda sohbet ettikten sonra mahalleden ayrıldı.

Denetime, Narkotik Şube Müdürü Göksel Önder ile Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel

Zafer Aktaş Narkotik İstanbul Güncel Haberler

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