İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 3 kişi yakalandı

İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığından şüphelenilen 3 kişi, bu yolla elde edildiği düşünülen parayı banka ATM'lerinden çekerken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 7 cep telefonu, 6 sim kart ve 211 bin 380 lira ele geçirildi.

İstanbul'un Güngören ilçesinde düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığından şüphelenilen 3 kişi, bu yolla elde edildiği düşünülen parayı banka ATM'lerinden çekerken yakalandı. Şüphelilerin üzerinde 7 cep telefonu, 6 sim kart ve 211 bin 380 lira ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda geçen pazar günü Güngören ilçesinde faaliyet gösteren bir AVM'nin alt katında bulunan ATM'lerden 3 kişinin sürekli olarak QR ile para çektiğini tespit ederek bu kişileri izlemeye başladı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı zamanlarda yasa dışı bahis suçundan elde edilen paraları belli bir hiyerarşi içerisinde nakletmek için topladıkları belirlendi, lüks araçlarla gelen "kasacı" olarak tabir edilen kişiye aktardıkları tespit edildi.

Yapılan takibin sonunda organize şekilde hareket ettikleri belirlenen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda 7 cep telefonu, 6 sim kart, yasa dışı sanal bahisten elde edildiği düşünülen 211 bin 380 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, dün mahkemeye çıkarıldı. Bahisçiler, sevk edildikleri adli makamlarca, haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildi.