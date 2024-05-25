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İstanbul'da Yabancı Menşeili Suç Örgütü Üyeleri Tutuklandı

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İstanbul'da yabancı menşeili birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yönettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 21 şüpheli tutuklandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin bahis oynatan sitelerdeki para transferlerini organize ettikleri ve paraları kripto para hesaplarına aktardıkları tespit edildi.

İstanbul'da yabancı menşeili birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yönettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 21 şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü ve Terör Suçları Soruşturma Bürosuna, yasa dışı bahis oynatılan sitelere ilişkin yapılan ihbarlar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin 40'ı adliyeye sevk edilirken 31'i ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde ifadeleri alınan 40 şüpheliden 21'i sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, özellikle yabancı menşeli birçok yasa dışı bahis sitesinin finansal işlemlerini yöneten ve mobil uygulamalar üzerinden haberleşen şüphelilerin, İstanbul genelinde kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para yatırma-çekme işlemlerini organize ettikleri, paraları kripto para hesaplarına aktardıkları belirlenmişti.

Suç örgütü elebaşı Ferdi A'nın sık sık yurt dışına çıktığı tespit edilirken, şüphelilerin bankalarda, dijital para birimlerinde ve kripto piyasasında 300 milyon doları kontrol ettiği anlaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen Ferdi A'nın da aralarında bulunduğu şüphelileri yakalamak için 21 Mayıs'ta operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Ferdi A'nın da yer aldığı 40 şüpheli yakalalırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenmişti. Firari 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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