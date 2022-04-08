İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası D-100 kara yolu üzerinde Uzunçayır-Bostancı arasında trafik iki yönde de ağır ilerliyor.

TEM otoyolunda Acıbadem'de başlayan trafik yoğunluğu, Samandıra mevkisine kadar devam ediyor.

Şile otoyolunda ise Altunizade-Çekmeköy arasında iki yönde yer yer trafiğin yoğunlaştığı gözleniyor. Bağlantı yolları ile sahil yolunda da yine yer yer yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Anadolu Yakası girişinde başlayan trafik yoğunluğu da Ataşehir'e kadar devam ediyor.

D-100 kara yolu Haliç'ten başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar olan bölümde çift taraflı yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Seyrantepe, Levent TEM katılım mevkilerinde çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanırken, Beşiktaş-Ortaköy ile sahil yolunda da yoğunluk gözleniyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü mevkisiyle Küçükçekmece girişi arasında bazı bölgelerde trafikte aksamalar yaşanıyor.

TEM'de Edirne istikametinde ise Esenler-Mahmutbey mevkisi arasında trafik durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasına göre kentte saat 18.51 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 69 olarak ölçüldü.