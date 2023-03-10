İstanbul'da Son Yılların En Kurak Dönemi Nedeniyle Yaşanan Ciddi Su Sıkıntısı Halkı Endişelendiriyor

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un işlek Şişli ilçesindeki bir işyerinde her gün yaklaşık 30 kişiye öğle yemeği pişiren Sevda Özdemir, hijyeni sağlamak için taze sebze ve meyveleri akan suyun altında uzun süre dikkatlice temizliyor.

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'un işlek Şişli ilçesindeki bir işyerinde her gün yaklaşık 30 kişiye öğle yemeği pişiren Sevda Özdemir, hijyeni sağlamak için taze sebze ve meyveleri akan suyun altında uzun süre dikkatlice temizliyor.

Ancak İstanbul'daki belediye yetkililerinin şiddetli kuraklık nedeniyle halkı su tasarrufu yapmaya çağırması üzerine Özdemir, bir süre önce bu alışkanlığından vazgeçmek zorunda kaldı.

SES 1 (Türkçe): SEVDA OZDEMIR, Şef:

"Leğende yıkamayı tercih ediyorum. Eskiden olsaydı suyu akıtıp yıkardım ama şu an su olmadığı için böyle leğende sirkeli sularda bekleterek yıkamaya çalışıyorum."

Özdemir, sirkenin bakterileri öldürmeye yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20 milyondan fazla insanın yaşadığı ve her yıl 1,1 milyar metreküp su tüketen İstanbul'da son birkaç aydır yağışların yetersiz olduğunu ve bunun da zaten kısıtlı olan su kaynaklarını daha da zorladığını söyledi.

İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi'nin (İSKOM) ofisinde çalışanlar her zamankinden daha endişeli.

SES 2 (Türkçe): İSMAİL AYDIN, İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı:

"Yaşadığımız süreçte bizim verilerimize göre son 22 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz."

İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı İsmail Aydın, açıklamayı Xinhua'ya, koordinasyon odasında dev dijital ekranlarda en son verileri kontrol ederken yaptı.

Kentteki yedi barajın tamamında su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşandığını söyleyen Aydın, barajlardaki doluluk oranının sadece yüzde 35 olduğunu söyledi.

SES 3 (Türkçe): İSMAİL AYDIN, İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı:

"Geçen yıl bu zamanlarda yüzde 80 gibi bir doluluk oranımız vardı. Maalesef şu anda düşük. Beklenen yağışlar gelmedi ve maalesef şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız."

Aydın ayrıca önümüzdeki birkaç ay içinde yağışlar normal seviyeye dönse bile su kıtlığının çözülemeyeceği çünkü yaz aylarında talebin çok daha fazla olacağı uyarısında bulundu.

SES 4 (Türkçe): İSMAİL AYDIN, İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı:

"İstanbul yağışlarla su ihtiyacını karşılayabilen bir şehir."

Aydın'a göre dünyanın pek çok büyük kenti benzer su sıkıntısıyla karşı karşıya. Düzensiz göç, plansız yapılaşma ve su havzalarının yapılaşmaya açılması gibi pek çok faktör sorunu tetikliyor.

SES 5 (Türkçe): İSMAİL AYDIN, İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı:

"Tabii ki tüm insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel iklim değişikliği dediğimiz bir sürecin de içerisindeyiz."

SES 6 (Türkçe): İSMAİL AYDIN, İSKOM Su ve Atıksu Teknolojileri Daire Başkanı:

"Artık tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi lazım. Sorumlu bir birey olarak davranıp, şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı korumaya yönelik tedbirleri almalıyız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)