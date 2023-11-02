İstanbul'da sağanağın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak nedeniyle kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a yükseldi.

Akşam saatlerinde başlayarak zamanla etkisini artıran sağanaktan dolayı bazı yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

D-100 kara yolu Cevizlibağ mevkisi Edirne ve Ankara istikametlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. Kara yolunun Çağlayan mevkisinde de her iki yönde trafikte aksamalar yaşandı. Çağlayan Metrobüs Durağı'nda da yolcu yoğunluğu oluştu.

Sürücü ve yayalar, D-100 kara yolu Fatih, Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkilerinde aralıklarla etkili olan sağanaktan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar üst geçitlerin altına sığınarak yağmurun geçmesini bekledi.

D-100 kara yolu Haliç Köprüsü'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişine kadar çift yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Tem Otoyolu Hasdal, Nurtepe Viyadük, Seyrantepe, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Büyükdere Caddesi ile Levent TEM katılımında zaman zaman etkili olan gök gürültülü sağanağın etkisiyle trafik yoğunluğu görülüyor.

Karaköy ile Beşiktaş arasındaki sahil yolu, Barbaros Bulvarı ve Piyalepaşa Nurtepe Viyadüğü bağlantı yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Çekmeköy'de mahsur kalan iki araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Yakası'nda özellikle Ümraniye ve Çekmeköy'de sağanak etkili olurken, Çekmeköy Mimar Sinan Caddesi'nde biriken su dolayısıyla mahsur kalan iki araç itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan, bazı araç arızaları ve yol bakım çalışmaları da trafik yoğunluğunu artırıyor.

Avrupa Yakası'ndaki bazı tramvay, otobüs ve metrobüs duraklarında da yağış dolayısıyla yolcu yoğunluğu oluştuğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.