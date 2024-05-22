İstanbul'da Ortaokul Öğrencileri Gazze'deki Saldırıları Yağlı Boya Tablolarla Anlattı

İstanbul'da bir grup ortaokul öğrencisi İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki dramı, yaptıkları yağlı boya tablolarla anlatmaya çalıştı.

Esenyurt Ortaokulunda eğitim gören 33 öğrenci, "Gazze Sokağı" adıyla düzenlenen etkinlik kapsamında 33 resim yaptı. İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan acıyı göstermeye çalışan öğrencilerin yağlı boya tabloları, okul bahçesinde düzenlenen bir sergiye dönüştü.

Serginin açılışında, öğrenciler İsrail'in saldırılarında ölen çocuklara dikkati çekmek için yüzlerini ve kollarını boyadı, ellerinde oyuncak taşıdı. Sergide, öğrencilerin yaptığı tabloların önüne konulan kırmızı boyalı tuğlalar, taşlar ve eşyalarla Gazze'de yaşanan yıkım da aktarılmak istendi.

"Bu sefer sanat insanlık için dedik"

Esenyurt Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gökçe Soysal, AA muhabirine, etkinliği her sene yaptıklarını ancak bu yıl kendilerini derinden üzen Gazze saldırılarına değinmek istediklerini söyledi.

Soysal, "Buradaki amacımız onların yanında oluğumuzu, yalnız olmadığını hissettirmek. Silahların değil de paletlerin, boyanın gücünü kullanarak kendimizi ifade edebilmek. Burada sözsüz bir ifade yapıyoruz çocuklarla." dedi.

Her zaman konuşulan "Sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi?" sorusuna bu sefer "Sanat insanlık için" diye karşılık verdiklerini aktaran Soysal, "Çocuklar, oradaki çocukların üzüntüsünü hissederek resimler yaptı. Onları unutmadığımızı ve her zaman yürekten desteklediğimizi bilmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"Artık onların sesini duyurabilelim"

Sergide resmi yer alan 7. sınıf öğrencisi Mehmet Yiğit Akgül de "İsrail'in küçük Filistinli çocukları öldürmesini ve çocukların mezar bulamayıp torbaya konmasını, hepsinin bir araya toplanmasını anlatıyorum. Yıkık binalar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Orada çizilmiş bir Filistin bayrağı var. Çünkü artık kendilerini belli etmek istiyorlar. Bu yüzden ben bu resmi yapıyorum ki artık onların sesini duyurabilelim." ifadelerini kullandı.

8. sınıfta okuyan Merve Gül Ecrin ise çizdiği resimle büyük bir katliam olduğunu göstermeye çalıştığını belirterek, "Hala annelere, babalara, çocuklara zarar vermeye çalışıyorlar. Gidip onlara yardım etmek isterim." dedi.

"Kelimelerle anlatılamaz bir olay. Dünya sessiz kalmamalı"

Resmini çizerken çok hüzünlendiğini belirten 8. sınıf öğrencisi Muhammed Işık, kendisini o çocukların yerine koyduğunu söyledi. Işık, "Resimde olan güneşi savaşın olmadığı bir yer gibi düşünmek istedim. Yaralanmış anne figürü de çocuklarını o yola götürmek istiyor ama sağda solda yıkık binaları görebiliyorsun. Kelimelerle anlatılamaz bir olay. Dünya buna sessiz kalmamalı." değerlendirmesini yaptı.

8. sınıfta okuyan Umut Berkay ise yaptığı gözü kapatılmış kadın resmiyle toplumların gözünün kapanmasıyla Gazze'deki savaşa göz yumulduğunu göstermeye, arka plandaki kırmızı renkle de Gazze'deki dramı anlatmaya çalıştığını belirterek, Gazze'dekilere yardım edilmesini istedi.