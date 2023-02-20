İstanbul'da depreme dayanıksız olan okulların tahliyesine başladı

İstanbul'da riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında, tahliye kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilmeye başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.

SULTANGAZİ'DE TAHLİYE EDİLECEK OKULLARIN BİR KISMI DUYURU YAPMAK İÇİN KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI

Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise, "Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız alt üst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım okula geldik yarın itibariyle iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik." ifadelerini kullandı.