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İstanbul'da çökertilen suç örgütlerine ait araçlar trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı

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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı.

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonlarda çökertilen suç örgütlerine ait olan ve mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verilen araçlar, trafik ekiplerince kullanılmaya başlandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla çökertilen suç örgütlerine ait lüks araçlar mahkeme kararıyla emniyetin kullanımına verildi. Söz konusu araçlar bugün Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kullanılmaya başlandı. Araçlar, kentte işlek cadde ve meydanlarda trafik noktalarında görev yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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