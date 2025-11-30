İstanbul'da '3. Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Töreni' yapıldı

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Dünyası Derneği (ASİAD) tarafından düzenlenen "Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri Töreni" İstanbul'da gerçekleştirildi.

Kadıköy'deki bir otelde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un gönderdiği mesaj okundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, burada yaptığı konuşmada, Türk dünyasındaki son gelişmelerin altını çizdi.

Türkiye'nin bugün dünyanın çatışmalı pek çok bölgesinde doğrudan ya da dolaylı biçimde bulunduğunu belirten Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir yandan tarihinden aldığı güçle coğrafyasında barışı ve huzuru tesis etme, bir yandan da Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Afrika'ya kadar uzak coğrafyalarda barışı tesis etme misyonuyla dünyanın karşısındadır. Bugün karşı karşıya olduğumuz tehditlerde ara buluculuk rolünü dünyada kabul ettirmiş lider diplomasisiyle dünyada bu yöne öncülük eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yakın geçmişimizde atılan adımlarla büyük Türk dünyasını da bir araya getiren yegane temel unsur olarak dünyanın diplomasi mücadelesinde yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

2009'da Nahçıvan Anlaşması'yla Türk Devletleri Teşkilatının "Türk Konseyi" olarak kurulduğunu anımsatan Zorlu, 2021'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirvede teşkilatın adının Türk adını aldığını belirtti.

2022'de de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), Semerkant'taki zirvede bu teşkilata gözlemci üye olarak dahil edildiğini hatırlatan Zorlu, artık "8 Devlet Tek Millet" şiarıyla yaklaşık 300 milyon nüfusun bir arada oluduğunu dile getirdi.

"Türk devletleriyle dış ticaret hacmi 1,8 milyar dolardan 26 milyar dolara ulaştı"

Zorlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sürekli altını çizdiği husus, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü bizim için vazgeçilmezdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak buradan asla tavizimiz olmayacaktır. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde Türk devletlerinin arasındaki ilişkiler çok daha ileri noktalara taşınacak ve çok daha güzel haberler alacağız." diye konuştu.

"Ortak geleceğimizi inşa etmek için mutlaka ekonomimizi ve ticaretimizi olması gereken seviyeye getirmek mecburiyetindeyiz." diyen Zorlu, şöyle devam etti:

"Bugün 2002'ye bakıldığında Türkiye'nin Türk devletleriyle dış ticaret hacmi 1,8 milyar dolardan 26 milyar dolara ulaşmıştır. Bu çok ciddi bir rakamdır bugün gelinen noktada. Türk devletlerinin kendi arasındaki hacim de 70 milyar dolar seviyesindedir ama bu süreçte bir başka şey daha yaşanmaktadır. Türk devletlerinin 196 milyar dolar olan toplam dış ticaretleri bugün 1,2 trilyon dolara ulaşmıştır. Türk Devletler Teşkilatı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız her sahada bu ticareti artırmak için büyük çaba sarf ediyor. Şu anda 30'dan fazla başlıkta sektörler arası etkileşimimiz ve ticaretimiz sürüyor. Daha fazlasına ulaşma mecburiyetimiz var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanlığının kurulduğunu anlatan Zorlu, o günden itibaren her sahada gönül veren, katkı sunan tüm kesimleri ayrım gözetmeksizin bir araya getirmenin gayretinde olduklarını belirtti.

Zorlu, sivil toplum kuruluşlarının 1. zirvesini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini ve sonuç bildirisinden yol haritalarını belirlediklerini, yakın zamanda da lansmanını yapacaklarını ifade etti.

Bütün Türk dünyasının sivil toplumunu bir dijital sistemde toplayan ağı kurduklarına dikkati çeken Zorlu, "Yakın gelecekte artık sivil toplumumuz da çok güçlü biçimde bir araya gelecek." dedi.

Zorlu, şunları kaydetti:

"15 Aralık Özbekistan'da gerçekleşen UNESCO 43'üncü Konferansı'nda Dünya Türk Dili Ailesi Günü kabul edildi. Devletlerimizin teklifi ve diğer üye ülkelerin kabulüyle gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımız da Gebele Zirvesi'nde gerçekleşmesini teklif etmişti. Nihayete erdi ve artık böylesine uluslararası bir çatı altında dilimizin ortaklığını, bizi bir araya getiren bu gücü dünyaya tescillemiş olduk. 15 Aralık günü Cumhurbaşkanı'mızın himayesinde Ankara'da bu önemli günde bütün Türk dünyasını bir araya getirme arzusundayız."

Azerbaycan'dan Nahçıvan'a uzanan kesintisiz ulaşımın son aşamalarına doğru gelindiğini vurgulayan Zorlu, "Yani bir yönüyle Çin sınırından, Hazar'dan yola çıkan bir konteyner, ticaret unsuru, turizmci kesintisiz biçimde Nahçıvan'a, sonra Iğdır, Kars ve Avrupa'ya uzanacak. Orada bulunan dış ticaret kapasitesi yaklaşık 600 milyar dolar. İnşallah Türkmenistan doğal gazının boru hattıyla bu hatta eklenip Avrupa'ya götürülmesidir. Swap yoluyla Türkmenistan'ın 1,3 milyar metre küplük gazını bu yıl ülkemiz üzerinden göndermeye başladık. Cumhurbaşkanı'mızın vizyoner liderliğiyle Türk Dünyası ve Türk Devletleri Birliği her geçen gün adım adım yoluna ilerlemekte ve daha da yükselmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"KKTC, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise Türk dünyasının birlik ateşinin bu kadim toprakta yeniden harlandığını belirtti.

Çavuş, "Kardeşliğin ve ortak geleceğin mayası burada yoğruluyor. Bugün burada gururla söylüyoruz ki KKTC, özgürlük mücadelesinin simgesi, Türk dünyasının Akdeniz'deki kalesidir. Onun güvencesi, nefesi, sarsılmaz desteği anavatan Türkiye'dir. Unutmayalım ki gelecek bir milletin değil, birleşen milletlerin eseridir ve o eser Türk dünyasının ortak imzasını taşıyacaktır." diye konuştu.

ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yalçınkaya da bugün Türk dünyasının tarihi bir gününü birlikte yaşadıklarını söyledi.

ASİAD Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri'nin takdim edildiği programda, "Türk Devletleri İşbirliği ve Diplomasi Onur Ödülü" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Zorlu'ya, "KKTC Türk Dünyası Onur Ödülü" KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'a, "Finans ve Ekonomi Üstün Hizmet Ödülü" Finans analisti, ekonomi köşe yazarı İslam Memiş'e, "Yılın Türk Dünyası Haberleri Ödülü" Show TV Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık'a, "En İyi Tartışma Programı Ödülü" Akıl Çemberi ile Fulya Öztürk'e ve diğer katılımcılara ödülleri verildi.