İstanbul Çekmeköy'de İranlı öğretmen çocuklara cinsel istismarda bulundu

(İSTANBUL)- İstanbul Çekmeköy'de özel bir okulda "çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğu" iddia edilen İranlı öğretmen B.G. hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan hakkında işlem yapılan İranlı öğretmenin adliyeye sevk edildiği, okul idaresi hakkında da "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırmaktan" işlem yapıldığı bildirildi.

Sosyal medyada gündeme gelen söz konusu iddialarla ilgili resmi açıklama yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çocukların cinsel istismara uğradığının müşteki beyanları ile anlaşıldığı, okulda görev yapan İranlı B.G'nin sadece oturma izninin olduğu, çalışma izninin ise bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Çekmeköy ilçesinde bir okulda meydana gelen ve 21 Mayıs 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarına yansıyan 'çocuğun cinsel istismarı' olayı ile ilgili olarak yapılan kontrolde; ilçede bulunan okulda görevli öğretmen tarafından çocukların cinsel istismara uğradığı müştekilerin beyanlarından anlaşılmış, şüpheli B.G. aynı gün yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli hakkında yapılan incelemede; 3 Kasım 2024 tarihine kadar aktif olarak oturum izninin bulunduğu, ancak çalışma izninin olmadığı anlaşılmıştır.

Öte yandan, okul idaresi hakkında 'suçu bildirmeme' ve 'kaçak işçi çalıştırmaktan' adli ve idari işlem başlatılmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 22 Mayıs 2024 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir."