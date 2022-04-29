İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlardan görsel şölen - Haberler

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İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlardan görsel şölen

İhlas Haber Ajansı - Emre Sertdemir - Güncel
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İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlardan görsel şölen Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu.

İstanbul Boğazı'nda çiçek açan erguvanlardan görsel şölen

İSTANBUL - Baharın gelmesiyle birlikte İstanbul Boğazı'nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları görsel şölen oluşturdu. Çiçeklerini açan erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın etrafında yer alan erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı'nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları havadan görüntülendi. Açan çiçekler, İstanbul Boğazı ve erguvanlar, seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu. Anadolu yakasında Fenerbahçe Parkı'ndan başlayıp, Moda Sahil Yolu'ndan Bağlarbaşı, Beykoz, Üsküdar ve Kuzguncuk sahil boyunca açan erguvanlar İstanbul Boğazı'na renk kattı.

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Güncel

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