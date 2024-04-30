İsrail, UNRWA Genel Komiseri'nin vize başvurusunu reddetti
İsrail yönetimi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin vize başvurusunu kabul etmedi.
İsrail yönetiminin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin vize başvurusunu kabul etmediği belirtildi.
İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan haberde, İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Lazzarini'nin İsrail'e giriş için yaptığı vize başvurusunu reddetme kararı aldığı kaydedildi.
Haberde, Lazzarini'nin İsrail üzerinden Gazze Şeridi'ne gitmek için vize başvurusunda bulunduğu ifade edildi.
Lazzarini, 18 Mart'ta Mısır üzerinden saldırı altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'a gitmeyi planladığını ancak İsrail'in bölgeye girişine izin vermediğini aktarmıştı.