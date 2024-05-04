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İsrail ordusu Batı Şeria'da bir evi yıkarken 6 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evin enkazından çıkmaya çalışan 6 Filistinli, ateş açılarak öldürüldü. İsrail askerlerinin ambulanslara engel olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evin enkazından çıkmaya çalıştıkları sırada ateş açarak öldürdüğü Filistinli sayısı 6'ya çıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir buldozerin Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesinde bir evi yıktığı ve yıkıntıdan kurtulmaya çalışırken öldürülen Filistinli sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail askerlerinin Filistin'e ait ambulansın cenazelere ulaşmasına izin vermediği kaydedildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerlerinin gece saatlerinde Deyr el-Ğusun beldesine baskın yaptığı belirtilmişti.

Baskın sırasında bir eve ateş açıldığı ve evin büyük bir bölümünün yıkıldığı ifade edilmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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